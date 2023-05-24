نيفين عبيد: الحوار الوطني سيناقش قضايا تشخيص الحالة السكانية في مصر

قالت مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، الدكتورة نيفين عبيد، إن لجنة القضية السكانية التابعة للمحور المجتمعي في الحوار الوطني ستناقش اليوم الخميس قضايا تشخيص الحالة السكانية في مصر بالإضافة إلى تحسين الخصائص السكانية، لافتة إلى أنّ «التشخيص» هو مرادف لأسباب الزيادة التي أدت إلى الانفجار السكاني.

وتابعت مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني: هناك توزيع غير عادل للكثافة السكانية، ولدينا تكدس كبير للسكّان في المدن وتحديداً العاصمة وذلك بسبب الإشكالية التي تواجه المواطن فيما يتعلق بالعمران والمدن الجديدة.

الدور المجتمعي للأفراد بشأن الزيادة السكانية

وأضافت «عبيد» في حديثها لـ«الوطن» أنّ هناك دور مجتمعي لابد أن يلعبه الأفراد للحد من الزيادة السكانية: «لابد أن يشارك الأفراد بشكل فاعل في البرامج والخطط التي تعلن عنها الحكومة للحد من الزيادة، كما أنّه من الضروري ممارسة حقوقهم، ليتحقق مفهوم حقوق المواطنة بشكل إيجابي»، مشددة على أهمية التوعية التي تقع على عاتق الدولة، مؤكدة أنه من الضروري أن توضح الدولة للمواطن أنّه في حال كان سلبياً ستتأزم الأوضاع، لافتة إلى أنّ دورها لا يفق عند ذلك الحد وقالت: «كمان لازم يكون في ترحيب من الدولة بفعالة المواطن ومشاركته».

أساليب معالجة الزيادة السكانية

وحول أسلوب معالجة أزمة الزيادة السكانية قالت مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني: «الأزمة تكمن في أنّ معالجة الزيادة السكانية هي معالجة عشوائية وذلك لأنه ليس هناك تجانس وتنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية، كما أنّ غياب التقييم والمتابعة له أثر سلبي»، مؤكدة على أنّ الهدف من الحوار الوطني هو إيجاد حلول جذرية للأزمة ومعالجتها بطريقة منظمة ومتابعة نتائجها.

وقالت «عبيد»، إنّ لديها تفاؤل فيما يتعلق بالتوقعات لجلسات المحور المجتمعي التي ستعقد اليوم الخميس، وخاصة حول لجنة القضية السكانية، مشيرة إلى أنّ من المتوقع أن تكون الجلسة مفتوحة لمناقشة جميع السياسات السكانية، بالإضافة إلى خطط التقييم والمتابعة، لافتة إلى أهمية إقناع المواطن للامتثال لاختيارات الحكومة فيما يتعلق بسياسات الإنجاب، وذلك للحد من الزيادة السكانية.