جدول جلسات الحوار الوطني غدا.. التعليم قبل الجامعي والقضية السكانية

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على «فيس بوك»، جدول جلسات الحوار الوطني غدا الخميس، الموافق 25 مايو، في إطار استكمال جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية للحوار، إذ من المقرر أن تستكمل جلسات المحور المجتمعي غدا.

جدول جلسات الحوار الوطني غدا.. لجنة التعليم

تنطلق غدا أولى جلسات لجنة التعليم والبحث العلمي، من خلال جلستين متتاليتين، الأولى في تمام الساعة 11 صباحا وتستمر حتى الثانية ظهرا، بينما تنطلق الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتستمر حتى السادسة مساء، على أن تتناول الجلستان قضية التعليم قبل الجامعي.

وجرى اختيار الدكتور جمال شيحة مقررا للجنة التعليم والبحث العلمي في الحوار الوطني، و الدكتور محمود أبوالنصر، مقررا مساعدا.

جدول جلسات الحوار الوطني غدا.. القضية السكانية

وبالتوازي مع انطلاق جلسات لجنة التعليم والبحث العلمي غدا، تنطلق الجلسات النقاشية للجنة القضية السكانية، الأولى منهما الساعة 11 صباحا، على أن تستمر حتى الساعة الثانية ظهرا، بينما تنطلق الجلسة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا، على أن تستمر حتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة القضية السكانية غدا، تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية.

وجرى اختيار الدكتورة نيفين عبيد، مقررا للجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، والنائب أحمد عاشور، مقررا مساعدا.

الحوار الوطني خلال أسبوع

جدير بالذكر أن إدارة الحوار الوطني، كانت قد حددت 3 أيام في الأسبوع تعقد فيها الجلسات النقاشية في اللجان والقضايا المختلفة، وجرى تخصيص يوم لكل محور من المحاور الثلاثة.