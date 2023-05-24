تقرير حكومي: 2 مليار جنيه صافي إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف لأول مرة منذ إنشائها

عملت «الأوقاف» على زيادة إيرادات هيئة الأوقاف من خلال وضع خطة استثمارية للاستفادة من الأصول وتحقيق أفضل عوائد، ففى عام 2020 صدر قرار وزارى حمل رقم 132 لعام 2020، يقضى بعدم إبرام أو تجديد أى عقود تخص هيئة الأوقاف المصرية أو وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة، سواء كان العقد بيعاً أو تأجيراً أو حق انتفاع، حيث اعتبرت الأوقاف أن الأصل فى مال الوقف هو أن يُعامل بالقيمة السوقية العادلة، لأن الواقف أوقف على أعمال الخير، وليس على المستغل لعين الوقف.

12 مليار جنيه عائد الهيئة منذ 2014 منها 2 مليار و140 مليون جنيه في 2022

وحسب بيانات «الأوقاف» فإن الخطة الاستثمارية للوزارة حققت نجاحات، فلأول مرة منذ إنشاء هيئة الأوقاف المصرية يكون صافى إيرادات وأرباح الهيئة أكثر من 2٫1 مليار جنيه، فى العام المالى 2021 - 2022، وهذه الأرباح بزيادة تقدّر عن العام الماضى 2020 - 2021 بنحو 180 مليون جنيه، أى بنسبة 10%، وعن العام الذى قبله 2019 - 2020 بزيادة تقدر بنحو 470 مليون جنيه بنسبة 30%، وكذلك تحقيق أعلى إيراد شهرى للهيئة فى تاريخها فى مارس 2023، وبلغت إيرادات هيئة الأوقاف المصرية فى عام 2022 - 2023 مبلغاً يُقدّر بمليار و842 مليوناً و636 ألف جنيه، فيما بلغت إيرادات هيئة الأوقاف منذ 2014 وحتى اليوم 12 ملياراً و79 مليوناً و935 ألف جنيه، فيما يؤول من هيئة الأوقاف 8 مليارات و191 مليوناً و156 ألف جنيه، وتبلغ إيرادات صناديق النذور 163 مليوناً و227 ألف جنيه، كما تبلغ إيرادات صندوق عمارة المساجد ملياراً و553 مليوناً و712 ألف جنيه، فيما تبلغ إيرادات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية 240 مليون جنيه، وبلغت إيرادات مجالس الإدارات 8 ملايين و714 ألف جنيه.

عوائد استثمارية تجاوزت 100% في بعض المشروعات منها سوق الخميس وإسكان أسوان

وحققت «الأوقاف» فى جميع المشروعات عوائد استثمارية مجزية ومتميزة تجاوزت فى بعض المشروعات الاستثمارية نسبة 100%، ومن أهم هذه المشروعات، مشروع سوق الخميس فى المطرية بمحافظة القاهرة، ويتكون من 170 محلاً تجاريّاً، ومشروع الإسكان الاستثمارى «سما أسوان» بمحافظة أسوان، الذى يشمل عدد 300 وحدة سكنية وعدد 33 محلاً تجارياً، ومشروع إسكان الشباب بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، ويتكون من عدد ٢٠١٦ وحدة سكنية، ومشروع إسكان الشباب بمدينة السادات، ويتكون من عدد ٢١١٠ وحدات سكنية، ومشروع إسكان الشباب بمدينة العاشر من رمضان، ويتكون من ٢٤٨٤ وحدة سكنية. ومن ضمن مشروعات الأوقاف ذات العوائد الاستثمارية، مشروع مول البستان بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، ويتكون من 30 وحدة إدارية و8 محلات تجارية، وكذلك مشروع عروس البحر بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ويتكون من 44 وحدة إدارية، وتضم المشروعات الاستثمارية مشروع المول التجارى بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، ويتكون من 28 محلاً تجاريّاً.

وتتضمّن المشروعات الاستثمارية مشروع برج سكنى إدارى تجارى بمحافظة البحيرة، ويتكون من 55 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 3 وحدات إدارية، و5 محلات تجارية، ومشروع برج سكنى بمحافظة بنى سويف، ويتكون من 29 وحدة سكنية، ومشروع مبنى تجارى إدارى بمحافظة كفر الشيخ، ويتكون من 12 وحدة إدارية و4 محلات تجارية.

فيما بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية التى تم الانتهاء منها 17 ألفاً و55 وحدة، بإجمالى تكلفة بلغت مليارين و109 ملايين و306 آلاف جنيه، فهناك 14702 وحدة إسكان اجتماعى واستثمارى واقتصادى بتكلفة قدرها مليار و759 مليوناً و381 ألف جنيه، منها 12598 وحدة إسكان اجتماعى، وكذلك عدد 2353 وحدة تجارية وخدمية.

وهناك مشروعات جارٍ العمل بها، حيث بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية التى يجرى العمل بها حالياً 11646 وحدة، بإجمالى تكلفة يقدّر بنحو 5 مليارات جنيه، وبلغ إجمالى ما تم صرفه على هذه المشروعات حتى تاريخه مليارين و168 مليون جنيه، بمتوسط نسبة تنفيذ للأعمال بلغت 43%، وجارٍ إتمام تنفيذ هذه الأعمال.