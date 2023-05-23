عاجل.. «التنظيم والإدارة» يعلن نتائج تظلمات مسابقة تعيين 1000 عامل بـ«الأوقاف»

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، فتح باب الاستعلام عن نتيجة التظلمات الخاصة بمسابقة شغل 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف لعام 2022.

ويمكن للراغبين في الاستعلام عن نتيجة التظلم الدخول إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز من هنا ثم يضغط المستعلم عن النتيجة على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/

الجدير بالذكر أن فتح باب الاستعلام عن النتيجة يسدل الستار عن المسابقة الأولى لشغل 1000 وظيفة إمام و1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف والتي أعلن عنها الجهاز في شهر يناير 2022، وذلك بالتوازي مع أعمال المسابقة الثانية لشغل 1000 وظيفة إمام و1000 عامل بالوزارة والتي أعلن عنها الجهاز في يناير 2023، ومن المقرر أن يعلن خلال شهر يونيو المقبل موعد امتحان المتقدمين الذين استوفوا شروط المسابقة.

ومن المقرر أيضا أن يعلن الجهاز خلال يناير 2024 عن مسابقة ثالثة لشغل 1000 وظيفة إمام و1000 عامل بوزارة الأوقاف، وذلك تنفيذا لموافقة رئيس الجمهورية على الإعلان عن ثلاثة آلاف وظيفة للأئمة وثلاثة آلاف وظيفة للعمال بوزارة الأوقاف على ثلاث سنوات بواقع ألف وظيفة للأئمة وألف وظيفة للعمال في شهر يناير من كل عام لمدة ثلاثة أعوام، وذلك لتمكين وزارة الأوقاف من القيام بدورها على أكمل وجه لخدمة الفكر الوسطي المستنير وعمارة بيوت الله عز وجل.