«الأوقاف»: الفرق بين قيمتي صك الأُضحية البلدي والمستورد 3000 جنيه

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن قيمة صك الأضحية المستورد تبلغ 5000 جنيه، أما البلدي 8000 جنيه.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطن المساهمة في عمل الخير بالمساهمة بداية من 600 جنيه بهدف توفير اللحوم للأُسر الأولى بالرعايا، موضحًا أنه يمكن التبرع من خلال البنوك المصرية وخدمة فوري وإدارات المساجد الكبرى.

خدمة وزارة الأوقاف المجانية

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن وزارة الأوقاف تقدم خدمة مجانية عن طريق التواصل مع أرقام الوزارة للمساهمة من خلال المندوبين الذين يأتون لبيت المتبرع، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع وزارة التموين من أجل توفير رؤوس المواشي، ومن ثم إجراء عملتي الذبح والتشفية، وذلك تحت إشراف الطب البيطري ووزارة الأوقاف.

تسليم اللحوم وتوزيعها

وأشار إلى أنه يتم تسليم اللحوم لوزارة التضامن الاجتماعي، ومن ثم توزيعها حسب الكشوف الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه يوجد لجنة مشكلة في كل محافظة تابعة لوزارة الاوقاف من أجل متابعة تسليم اللحوم للأسر الأولى بالرعاية.