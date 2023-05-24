برلمانيون: طفرة غير مسبوقة في ملف الإيرادات واستثمار أصول «الوقف»

أشاد عدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ بتحركات وزارة الأوقاف فى ملف الوقف، مؤكدين أن وزارة الأوقاف نجحت فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بمضاعفة إيراداتها والحفاظ على مال الوقف.

«أمين»: من أهم المؤسسات الاقتصادية وقادرة على مضاعفة إيراداتها

وقال النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب لـ«الوطن» إن هيئة الأوقاف المصرية حققت قفزة جديدة وغير مسبوقة فى الإيرادات خلال السنوات الماضية، فإجمالى الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالى 2022 - 2023م بلغ نحو مليار و14 مليون جنيه، وهو ما يؤكد هذا النجاح غير المسبوق فى تاريخ الهيئة والوزارة، فالأوقاف أصبحت واحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية التى تتواصل نجاحاتها فى مضاعفة إيراداتها سنوياً.

وأثنى «أمين» على جهود وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، واصفاً إدارته ملف الوقف بالحكيمة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل على صون أصول الوقف، قائلاً: «الوزير يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المنشود فى ملف الوقف، سواء تعظيم الأصول أو الخطة الاستثمارية أو تقديم العوائد فى خدمة المجتمع، كذلك استخدامه الحزم فى ضبط المخالفين وإعادة أموال الوقف وأصوله ومنع أى أعمال تعدٍ جديدة تحدث، فهناك اجتماعات مستمرة مع قيادات الأوقاف لوضع الخطط والسياسات التى جعلت هيئة الأوقاف المصرية مستمرة فى تحقيق هذه النجاحات.

بدوره، قال النائب اللواء فاروق المقرحى، عضو مجلس الشيوخ، إن ملف الوقف ظل العمل به يسير بشكل غير منتظم لسنوات مضت، حيث انتشر الفساد والمحسوبية فيه ولم يكن هناك احترام لشروط الواقف وتعامل الموظفون والعاملين مع الوقف الخيرى على أنه مال ليس له مالك فتصرفوا فيه بما يشاؤون، لكن منذ 2014 حتى يومنا هذا، هناك حكمة فى إدارة الملف والاستفادة من ريع الوقف ومن أبواب البر والعمل الخدمى كذلك يتم التعامل مع المعتدين على أراضى الوقف، وما تحقق من إيرادات تصل لمليارى جنيه فى عام واحد، يؤكد أن نشاط هيئة الأوقاف وجهود تطويرها، تسير فى خط صحيح، انعكست على الزيادة المستمرة فى إيراداتها، حيث تطورت إيراداتها خلال عام 2022 إلى حوالى 2 مليار جنيه بالمقارنة بما يقرب من 600 مليون جنيه فى عام 2014.

ووجّه النائب فاروق المقرحى تحية تقدير واحترام للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ولجميع القيادات والأئمة والدعاة والواعظات والعاملين بالوزارة، على جهودهم الناجحة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لنشر مفاهيم الدين الإسلامى السمح وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتجديد الخطاب الدينى والحفاظ على مال الوقف، مشيداً بجهودهم التى كان لها آثارها الإيجابية والملموسة على أرض الواقع فى كل ما يتعلق بقضايا وملفات خاصة بنشاط وزارة الأوقاف بجميع هيئاتها وقطاعاتها وشركاتها التابعة لها.

وأكد د. أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وعضو مجلس النواب، أن الأوقاف نجحت فى تعزيز نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم الخاطئة، كذلك تعزيز دور الأوقاف فى مجال البر وخدمة المجتمع.

وأضاف: «أنفقت الأوقاف أكثر من 33 مليون جنيه فى مجال البر وخدمة المجتمع حيث وجدت الوزارة فى جميع المواقف الإنسانية التى تطلبت المساندة والدعم مثل أزمة السيول بدولة السودان الشقيقة، وتم توجيه 20 مليون جنيه للمتضررين، و10 ملايين لمبادرة «نور حياة»، وتوزيع 384 طناً من لحوم الأضاحى وإطعام الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية».

وأشار «محسب» إلى أن هيئة الأوقاف المصرية حققت نسبة نمو فى إجمالى إيراداتها وأرباحها بلغت 22% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.

«رضوان»: الهيئة تُحسن استثمار أصولها

بدوره، قال النائب مكرم رضوان عضو مجلس النواب: «نشكر هيئة الأوقاف لحفاظها على مال الوقف، فالأوقاف أصبحت قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى خاصة فى ملف الوقف، فهناك طفرة كبيرة وغير مسبوقة فى ملف الإيرادات وحسن استثمار أصول الوقف، وحرص من وزير الأوقاف على تحصيل جميع حقوق الوقف بالقيمة السوقية العادلة وإنفاق عوائده فى مصارفها الشرعية.

وأضاف: «وزير الأوقاف أحدث طفرة كبيرة يشهد بها الجميع، وجهوده المبذولة تستحق الإشادة والتقدير، سواء محاربة التطرف، أو سيطرته سيطرة كاملة على جميع المساجد على مستوى الجمهورية، كذلك حسن استثمارها لأموال الوقف، فإذا كانت القوات المسلحة تحفظ الحدود والشرطة تحفظ الأمن فإن وزارة الأوقاف والأزهر يحفظان الدين والدنيا والأمة بنشر الفكر الوسطى المستنير».

«شحاتة»: تقدم خدمات مجتمعية من باب البر

فيما وجّه النائب لطفى شحاتة تحية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لما تقوم به الأوقاف من خدمات مجتمعية من قبل باب البر فى الوقف، وآخرها ما حققته مبادرة صكوك الإطعام من نجاحات كبيرة، مشيراً إلى أن ما تم تحقيقه من أهداف إنسانية نبيلة تمثلت فى حرص النسيج الوطنى المصرى الواحد على المشاركة فى مثل هذه المبادرات التى ترسخ لمبادئ المواطنة والوحدة الوطنية والتكافل المجتمعى فى أروع صورها.