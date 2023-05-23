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«الأوقاف» تطرح وحدات سكنية في 7 محافظات.. اعرف السعر والأماكن

كتب:

شيماء دراز
08:19 ص | الثلاثاء 23 مايو 2023
وحدات سكنية جديدة للأوقاف

وحدات سكنية جديدة للأوقاف

أعلنت هيئة الأوقاف المصرية طرح وحدات سكنية على مساحة 90 مترا، بسعر 207 آلاف جنيه في 7 محافظات، وحددت الهيئة شروط الحصول عليها وآلية التقديم والسعر، وعناوين الأماكن المطروح بها الشقق. 

أماكن وحدات الأوقاف السكنية

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أماكن طرح الوحدات السكنية، وهي:  

- محافظة شمال سيناء: بمدينة العريش.

- محافظة مطروح: في مدينة سيوة.

- محافظة البحيرة: في مدينة وادي النطرون.

- محافظة الإسماعيلية: في مدينة القنطرة شرق.

- محافظة المنوفية: في مدينة السادات بالصوامع، وبديل الدير والأخماس.

- محافظة الغربية: مدينة كفر الزيات.

- محافظة الجيزة: مدينة العياط.

كيفية سداد وحدات الأوقاف السكنية

وأشارت الهيئة إلى أن مقدم جدية الحجز يبلغ 16 ألف جنيه و200 جنيه مصاريف إدارية، وأتاحت هيئة الأوقاف تسديد وحداتها السكنية لمنخفضي الدخل بمبلغ يتراوح من 5 حتى 40 ألف جنيه، وفقا لمستوى الدخل ويخصم من سعر الوحدة، وخلال أيام تعلن الهيئة شروط التقديم.

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