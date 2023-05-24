السيطرة على حريق بورشة تصنيع مراكب بعزبة البرج بدمياط

تمكنت وحدة الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل نشب بإحدى ورش تصنيع المراكب واليخوت بمنطقة طابية عرابي التراثية بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط دون أي خسائر أو إصابات.

حريق بورش صناعة المراكب واليخوت بعزبة البرج

البداية، عندما استغاث بعض أصحاب الورش بطابية عرابي بمدينة عزبة البرج بوجود حريق تعرضت له أحد ورش صناعة المراكب واليخوت بعزبة البرج.

وعلى الفور تدخلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح حسب محمد رزق نائب رئيس المدينة، وحتى الآن لم يتم معرفة سبب الحريق هل هو ماس كهربائي أم لا.