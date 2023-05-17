إخماد حريق هائل في مصنع كتان بالغربية.. والخسائر تقدر بمليون جنيه

تسبب حريق هائل في إحدى شون مصنع محصول الكتان، بقرية شبرا ملس مركز زفتي، بمحافظة الغربية، خسائر كبيرة قدرت بنحو مليون جنيه، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بنشوب حريق هائل في أرض مشون بها كمية كبيرة من محصول الكتان خاصة بأحد المصانع بقرية شبرا ملس مركز زفتى، وتم الدفع بعدد من سيارات قوات الحماية المدنية، ونجحت في السيطرة على النيران، قبل امتدادها إلى المصانع المجاورة.

إجراء أعمال التبريد وإخلاء الكتان المحيط

قامت قوات الحماية المدنية وإجراء عمليات التبريد واخلاء الكتان المحيط، خشية تجدد الحريق مرة أخرى، وتبين من التحريات الأولية أن الخسائر المبدئية قدرت بنحو مليون جنيه، وعدم وجود إصابات بشرية.

وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي، لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابسات الحريق ووجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه.