إعلان أسماء أوائل مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم في القليوبية

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، برئاسة الشيخ ممدوح عبد الجواد، مدير المنطقة والقائم بعمل رئيس الإدارة المركزية بالقليوبية، أسماء أوائل مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم عن منطقة القليوبية الأزهرية.

إجراء التصفية النهائية الأربعاء المقبل

وأوضح ممدوح عبد الجواد مدير المنطقة، والقائم بعمل رئيس الإدارة المركزية بالقليوبية، في بيان له، أن الفائزين من أبناء أزهر القليوبية سيشاركون في اختبارات التصفية النهائية على مستوى الجمهورية بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف بجوار رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية في مدينة نصر بالقاهرة الأربعاء المقبل، الموافق 12 أبريل 2023، حيث يجري التواصل بين الفائزين مع مسؤولي إدارة شؤون القرآن بالمنطقة للمشاركة.

وأشار مدير المنطقة والقائم بعمل رئيس الإدارة المركزية في القليوبية، أن الفائزين في المستوى الأول في المرحلة المؤهلة للتصفيات النهائية هم:

- رحمة راضي عبد الفتاح محيسن، إعدادي معهد فتيات ترسا.

- رؤى محمود حسین إبراهيم عبده، من مكتب طلعت عبد السميع عبد العزيز منصور.

- عمر محمد شعبان، إعدادي معهد القلج بنين.

- مصطفى أحمد مصطفى مصطفى عطية، إعدادي كفر شكر بنين.

- يوسف محمود محمد سليمان عبد البصير، ثانوي مرصفا بنين.

- يونس ناصر وحيد صبرة، إعدادي القلج بنين.

- منة رضا محمد صديق، من مكتب شعبان بخوري عبد العظيم علي.

- جمال عزت مصطفى توفيق، إعدادي الخصوص بنين.

- سهيلة إبراهيم سعيد دسوقي، إعدادي معهد فتيات المنيرة.

- سلمى أمير حسين علام، إعدادي معهد في بنها النموذجي.

الفائزين في المستوى الثاني في المرحلة المؤهلة للتصفيات النهائية

أما الفائزين في المستوى الثاني في المرحلة المؤهلة للتصفيات النهائية، فهم:

- محمد سعيد محمد سيد الليثي، إعدادي معهد الخصوص بنين.

- إبراهيم سمير إبراهيم يوسف، ثانوي معهد الخصوص بنين.

- جويرية محمد محمد، بتدائي معهد قليوب الابتدائي بنين.

- فرح أيمن مصطفى إعدادي معهد فتيات عرب العيايدة.

- آلاء السيد أحمد عبد النبي، إعدادي معهد فتيات ترسا.

- ملك هاني محمد راغب، من مكتب تحفيظ عادل محمد أحمد محمد صباح.

- محمد رمضان عباس مرسى صقر، من مكتب تحفيظ عبد الله محمد طه عبد الظاهر.

- سهيلة أحمد محمد رمضان، إعدادي معهد فتيات القشيش.

- أحمد محمد محمد هندي محمد هندي بحيري، من رواق بنها.

- إبراهيم محمد محمد هندي محمد هندي بحيري، من رواق بنها.

في المستوي الثالث في المرحلة المؤهلة للتصفيات النهائية

وشملت قائمة الفائزين في المستوي الثالث في المرحلة المؤهلة للتصفيات النهائية كلا من:

- عبد الرحمن شعبان بخوري عبد العظيم، إعدادي معهد طنان بنين.

- عبدالله ابراهيم طه عثمان إبتدائي معهد قلما 1 الأبتدائي

نجلاء حلمي صبحي سعيد مكتب احمد عبد الفتاح محمود رزق

عبدالله سيد سعيد ابراهيم محمد إبتدائي معهد البرادعة الإبتدائي

بلال احمد رضا بسيونى محمد عثمان إبتدائي معهد كفر الجزار ب

محمد حسن جابر يوسف مكتب محمد حسين ابراهيم محمود

عمر ماجد انور ابراهيم محمد إبتدائي اجهور الكبرى ب

حسين سعد زغلول مكتب احمد عبد المنعم محمد مصطفی

بسملة سعيد شوقى سليمان مكتب محمد جمال محمد عواد

جنه محمد جمعه محمود محمد مكتب احمد عبد الفتاح محمود رزق

وفي المستوي الرابع في المرحلة المؤهلة للتصفيات النهائية

امانی رجب عبدالهادی محمد ابو سيف مكتب احمد حاتم رمضان طه

اسر احمد عطيه ابراهيم مكتب ابراهيم محمد عبد الحميد عواد

عبدالله محمد السيد عبد الفتاح مكتب ابراهيم محمد عبد الحميد عواد

فرحه خالد محمد عواد خمیس مكتب محمد جمال محمد عواد

جنات السيد ماهر طه عبد الجليل مكتب محمد جمال محمد عواد

حنين احمد دسوقي السيد مكتب محمد حمدي عبد المنعم على

رنا احمد عبده عيد مكتب احمد محمد ابراهيم خليل

عبد السلام محمد عبد السلام عبد الحميد مكتب صابر مهدی عبد الحليم عفيفي

منه محمد بدر محمد ابراهيم إبتدائي معهد ورورة «ب».

محمد سامح محمد حسن إبتدائي معهد الشقر «ب».

مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم

يذكر أن مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم هي مسابقة قرآنية سنوية يتم تنظيمها تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ومتابعة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ويشرف على تنظيمها الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.