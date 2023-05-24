«الحوار الوطني».. «اقتصاد المستقبل» تحديات كبيرة وحلول واقعية (ملف خاص)

امتدت مناقشات الحوار الوطنى إلى محاوره الثلاثة؛ السياسى والاقتصادى والمجتمعى، على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث طرحت 10 لجان نوعية عدداً من القضايا على طاولة المناقشات، كان آخرها مناقشة قضيتى الصناعة والاستثمار أمس الأول، ضمن المحور الاقتصادى، فيما يستكمل المحور المجتمعى بحث قضيتين جديدتين اليوم، هما التعليم قبل الجامعى والزيادة السكانية.

واتسمت المناقشات، تحت مظلة الحوار الوطنى، بالتنوع والثراء، حيث تعددت وجهات النظر بين ممثلى القوى السياسية والمجتمعية والخبراء والمتخصصين، وحرصت إدارة الحوار على إعطاء الكلمة للجميع، وإفساح المجال للتعبير عن الآراء بحرية كاملة دون إقصاء أو استبعاد.

ونجح الحوار الوطنى فى خلق حالة جديدة من النقاش المثمر فى قضايا شديدة الأهمية، يصل عددها الإجمالى إلى 113 قضية، قطع المشاركون شوطاً منها، مثل قضايا نظام الانتخابات ومواجهة التمييز وتحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة وحماية الهوية الوطنية، فيما من المنتظر طرح بقية القضايا خلال الجلسات المقبلة. وتسعى إدارة الحوار الوطنى إلى صياغة توصيات توافقية من مجمل المناقشات، بهدف إعداد مخرجات قابلة للتنفيذ وتتسم بالموضوعية، تُرفع إلى رئيس الجمهورية.