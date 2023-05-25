موسم حصاد الطماطم في الغربية.. إنتاجية تفوق الأعوام السابقة

زراعة الطماطم في قرية الشهيدي التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من المحاصيل الأساسية التي يعتمد عليها المزارعين، حتى أطلق التجار على عروة الطماطم باسم «الشهيدي».

الحصاد يستمر شهرين

وائل البلقاسي، البالغ من العمر 46 عاما، أحد المزارعين بالقرية، قال إن محصول الطماطم يزرع من يناير وحتى فبراير، ووقت حصاد المحصول يبدأ من الثلث الأخير من شهر مايو، ويستمر لمدة شهرين، مشيرا في حديثه لـ«الوطن» أنه جرى توارثها أبا عن جد، وكل منطقة تعمل في زراعة الطماطم، لوجود خبرة كبيرة لدى الفلاحين.

وعن إنتاجية الفدان هذا العام، قال إنها ارتفعت عن السنوات السابقة، إذ تتراوح ما بين 30 لـ40 طنا، لكنها تختلف على حسب خبرة الفلاح، ومدى اهتمامه بالحصول، مشيرا إلى أن إنتاجية الفدان هذا العام أعلى وأفضل من العام السابق والدولة تدعم الفلاح بالسماد اللازم والإرشاد وتوعية الزراعية أيضا.

أنواع الطماطم

وقال جمال النعماني البالغ من العمر 55 عاما، مزارع ومقيم بذات القرية، إنه يفضل زراعة الأرض بالبرسيم، قبل البدء في زراعة محصول الطماطم، حتى تعطي إنتاجية عالية، لأن البرسيم يساعد على إضافة عناصر وأعضاء حيوية إلى التربة ما يجعلها خصبة، وقادرة على إنتاج طماطم بجودة عالية، ويسهم في تقليل المصاريف على المحصول.

واضاف أن الطماطم منها عدة أنواع « إليسا، كرمن، سوبر كابس، مليكا،» وأفضلها إليسا وهو النوع الذي يقوم على زراعته الفلاحين بالقرية، لأن هذا النوع يعطي إنتاجية عالية، بجانب لون الطماطم يكون أحمر شديد، وقوامها يكون صلب، ما يجعلها تتحمل شدة الحرارة والنقل والتخزين.