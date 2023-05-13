أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 13-5-2023.. «الطماطم» بـ6 جنيهات

شهدت أسعار الخضار والفاكهة، اليوم السبت 13-5-2023 في مصر بسوق العبور، استقرارا ملحوظا، وتعد مصر من أهم منتجي الخضار والفاكهة في العالم، إذ تتميز بإنتاج أجود الأنواع وأفضلها مذاقًا، ويتم تداول منتجاتها المختلفة من الخضار والفاكهة بالأسواق المحلية والعديد من الأسواق العالمية.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم في مصر

واستقرت أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 13-5-2023 في مصر بسوق العبور للجملة استقرار ملحوظا، إذ تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

وتراوح سعر الطماطم بين 3.5 إلى 6 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر البطاطس ما بين 4 إلى 5.5 جنيه للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 8 إلى 11 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 6 إلى 8 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 2.5 إلى 6.5 جنيه، ويتراوح سعر كيلو الخيار الصوب ما بين 5.5 إلى 7.5 جنيه ، ويتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين 4 إلى 7 جنيهات، ويتراوح سعر الفلفل الصور ما بين 5 إلى 8 جنيهات، ويتراوح سعر الباذنجان الرومي ما بين 3 إلى 4 جنيهات للكيلو، بينما يتراوح سعر الباذنجان البلدي والأبيض ما بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

كما يتراوح سعر البرتقال الصيفي ما بين 3 إلى 6 جنيهات، وسعر كيلو التفاح المصري ما بين 5 إلى 25 جنيهات، وكيلو الفراولة ما بين 7 إلى 11 جنيهات، ويتراوح سعر المشمش السويسي ما بين 25 إلى 35 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الجوافة ما بين 6 إلى 12 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو الدوم ما بين 20 إلى 40 جنيها، ويتراوخ سعر البرقوق الإنجليزي ما بين 25 إلى 35 جنيها، كما يتراوح سعر العنب البناتي الأصفر والأحمر ما بين 20 إلى 40 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي والإيطالي ما بين 18 إلى 30 جنيها، بينما يتراوح سعر الافوكادو ما بين 50 إلى 80 جنيها.