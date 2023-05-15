استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.. الطماطم بـ6.5 جنيه

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إنّ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 15-5-2023 في الأسواق، تواصل استقرارها بسبب التوازن القائم بين العرض والطلب حاليا، إذ تشهد أنواع الفواكه الموسيمية إقبالا من جانب المواطنين على شرائها، مثل المانجو والبطيخ والمشمش والبرقوق والخوخ.

أسعار الخضراوات اليوم

وأوضح أن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 15-5-2023 في الأسواق تتراوح ما بين 3.5 و6.5 جنيه وذلك للطماطم، ويتراوح سعر البطاطس ما بين 4 و5.5 جنيه، والبصل ما بين 8 إلى 11 جنيها، والكوسة ما بين 6 إلى 8 جنيهات، والجزر بدون عروش يتراوح سعره ما بين 2.5 و 6.5 جنيه، والفاصوليا ما بين 8 إلى 12 جنيها.

وأضاف رئيس شعبة الخضراوات، أن سعر الخيار البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بينما يتراوح سعر البسلة بين 18 و22 جنيهًا، والفلفل الرومي البلدي بين 4 و 6 جنيهات والبروكلي بين 5 و8 جنيهات، بينما يتراوح سعر ورق العنب البناتي والبلدي بين 12 و22 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وتابع أنّ سعر التفاح المصري يتراوح بين 5 و 25 جنيهًا، والخوخ بين 5 و15 جنيهًا، كما يتراوح سعر الليمون البلدي بين 5 و15 جنيهًا، والجوافة بين 6 و12 جنيها، والفراولة بين 7 و10 جنيهات، والكنتالوب بين 5 إلى 10 جنيهات، والموز البلدي بين 5.5 و7.7 جنيه، بينما يتراوح سعر البطيخ ما بين 21 و28 جنيهًا والمانجو السوداني ما بين 40 و70 جنيهًا.