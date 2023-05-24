عضو التنسيقية: تنوع أيديولوجيات المشاركين بالحوار الوطني سهّل توصيف مشكلة الصناعة

قال محمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة الصناعة في الحوار الوطني، إن تعدد الأيديولوجيات المشاركة في الحوار الوطني والخلفيات الحزبية والسياسية المختلفة، أدى لوجود شبه إجماع على توصيف المشكلة الخاصة بالصناعة في مصر.

التعميق الحقيقي للصناعة شرط للتنمية

وأوضح «سالم» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، نحن بلد تخطى عدد سكانه الـ100 مليون نسمة، لن تحدث تنمية في بلد بهذه الكثافة السكانية، إلا إذا كان هناك تعميق حقيقي للصناعة، ونحن كل نعلم أنه كلما انخفضت قيمة العملة المحلية في البلد، فسيكون ذلك مناسبا لزيادة التصدير للخارج.

استراتيجية للصناعة

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن مشكلة الصناعة في أي بلد في العالم، هي أن تجلس الدولة مع القطاع الخاص، وتسأل نفسها، ماذا نريد بالتحديد؟ وأن يتم عمل استراتيجية للصناعة، نستهدف فيها قطاعات محددة بصناعات محددة، وبالتالي المستثمر المحلي أو الأجنبي، يعلم جيدا الفرص المتاحة».