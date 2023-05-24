مقرر مساعد المحور المجتمعي: الحوار الوطني أداة لإحداث تغيير في الوعي والتشريعات

قالت الدكتورة رانيا الشلقامي مقرر مساعد المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني ليس هدفا في حد ذاته، بل هو أداة لإحداث تغيير حقيقي على مستوى الوعي والتشريعات، على سبيل المثال قانون الأحوال الشخصية يخضع للنقاش منذ فترة طويلة، ونأمل أن يسهم الحوار في خروج القانون للنور في وقت أسرع.

إرادة سياسية حقيقية للتغيير في المجتمع

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامي محمود السعيد، على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك خطوات جادة تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير في المجتمع بالتزامن مع الحوار الوطني، منها الإفراج عن السجناء، والإشراف القضائي على الانتخابات، وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.

تعديل وظائف ومتابعة التنفيذ

ولفتت إلى أن التوصيات يجب أن تتحول إلى تكليفات، وأي قانون أو أي تشريع يستدعي تغييرا، وأي تغيير يستدعي موارد، إذن أي تشريع يحتاج لوجود موارد لتنفيذه، من تدريب وتعديل وظائف ومتابعة التنفيذ إلى آخره، لذا أي حل يجب أن يدرس جيدا، ولا ينبغي أن ينتظر المواطن نتائج سريعة.