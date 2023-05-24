عماد الدين حسين: الحوار الوطني همزة وصل بين الجهات المختصة والمؤسسات الدستورية

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على تسليم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم، لمجلس أمناء الحوار الوطني.

الدعم الكامل للحوار الوطني

وأوضح «حسين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، مع الإعلامي رامي رضوان، أن هذا التوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستحق كل التقدير، ونوع من الدعم الكامل للحوار الوطني ورد على عدد كبير ممن شككوا في الحوار الوطني بأنه غير جاد أو مُجدي، إلا أن الأيام أثبتت أن هناك جدية كبيرة من الجميع وعلى رأسهم رئيس الجمهورية.

مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم

وأشار إلى أن إحالة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم، لمجلس الأمناء، معناه أن هناك تقدير لمجلس الأمناء، وأنه يقدم جهدا جيدا، وهذا المجلس ليس بديلا للبرلمان ولا السلطة التنفيذية، ولكنه يسعى أن يكون همزة وصل بين الجهات المختصة وبين المؤسسات الدستورية في البلد، ويسعى لعمل نقاش وعصف ذهني أكبر.