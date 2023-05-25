دياب: الناس دعت عليّا بسبب دوري في «تحت الوصاية».. ورد فعل غريب من سيدة

أعرب الفنان دياب عن سعادته البالغة بردود الفعل التي تلقاها طوال الأسابيع الماضية، بسبب شخصية «صالح» التي قدمها في مسلسل «تحت الوصاية» بطولة منى زكي، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2023.

وقال دياب، في ندوة تكريمه بـ«الوطن»، «فوجئت وقت عرض المسلسل، بأنّ البعض يُراسلني عبر حساباتي على منصات التواصل الاجتماعي، يدعون عليَّ فيها، دون الوضع في الاعتبار بأنّ صالح مُجرد شخصية أجسدها في مسلسل تليفزيوني».

دياب: اعتبرت دعوات الناس جزءا من نجاح المسلسل

وتابع دياب، «لكن بكل الأحوال، الأمر أسعدني واعتبرته جزءًا من نجاح المسلسل والتفاعل مع الأحداث، وخاصة وأنني أتلقى ترحابًا شديدًا من قبل الجمهور عندما ألتقي به في الشارع».

أغرب رد فعل

وكشف دياب، عن أغرب رد فعل تلقاه، قائلًا: «أغرب رد فعل تلقيته، هو لقائي بسيدة قبل أيام، على هامش وجودي في أحد الأماكن، حيث كنت مدعوًا على العشاء، وقالت لي: عاوزة أشكرك وأشيد بك، لأن الدور الذي جسدته في المسلسل، عم أولادي الله يسامحه عمل فينا كده، وبشكلٍ يفوق ما فعله صالح فقد استولى على أموالنا وأشياء أخرى دون وجه حق، واستشعرت وقتها بأنّنا قدّمنا عملاً فنيًا ذات قيمة، فمشاركة سيدة فاضلة في أوجاعها لا تُقدر بثمن».