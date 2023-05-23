دياب يكشف عن موقفه من البطولة المطلقة بعد نجاح «تحت الوصاية»: لست مهتما

أعرب الفنان دياب، عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه بشخصية «صالح» في مسلسل «تحت الوصاية»، الذي شارك به في موسم دراما رمضان الماضي، مع الفنانة منى زكي.

وتحدث دياب، خلال ندوة تكريمه في «الوطن»، عن معايير اختياره الأعمال الفنية، لا سيما خلال الفترة المُقبلة، بعد النجاح الذي حققه في «تحت الوصاية»، قائلًا: «لدي معايير ثابتة في أي عمل فني لا تتغير إطلاقا، وهي جودة الدور، ومدى تأثيره، وكذلك قيمة العمل نفسه».

وأضاف دياب: «من الوارد أن تتغير بعض الأمور من مرحلة فنية لأخرى، بما يتناسب مع تطور مشوارك الفني، ومن الممكن أن يكون هناك أطماع مشروعة، لكن معاييري ثابتة مهما كان».

وحول موقفه من البطولة المطلقة، قال «هذا القرار ليس قراري بمفردي، بينما متعلق بالجهات الإنتاجية، فالأمر ليس مقتصر على وجود مطالب جماهيرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأن هذا الفنان المفضل لهم يتمنون أنه يشاهدونه في عمل من بطولته».

وأكد أنّ «الموضوع يخص شركات الإنتاج، لكن بالنسبة لي البطولة المطلقة ليس من اهتمامي، بقدر الاهتمام بما أقدمه، وأن يكون الدور مؤثر وذات قيمة ويُصنع جيدا، سواء أقدم دور أول أو ثاني، لأن ذلك هو الذي يطول العمر الافتراضي للفنان، فهناك فنانين يقدمون بطولة مطلقة ولا يحققون ربع ما حققته من نجاح».