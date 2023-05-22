دياب: مشروع غنائي جديد يجمعني بـ«مسار إجباري» قريبا

كشف الفنان دياب، عن كواليس غيابه عن الساحة الغنائية لفترة طويلة، قائلا: «فعلاً توقفت عن الغناء لبعض الوقت، بسبب مشاكل إنتاجية، وعدت مؤخرًا بأغنيتين، لكن لم يحققا النجاح الكافي، ولدي الشجاعة التامة لأقول ذلك».

دياب: أواصل البحث عن أعمال جيدة لتقديمها

وأضاف دياب، خلال ندوة تكريمه في «الوطن»: «بالتأكيد أنا أواصل البحث عن أعمال جيدة لتقديمها الفترة المقبلة، وأجلس مع شعراء وملحنين، كما أنني أتعاون مع مسار إجباري في أغنية جديدة، ومن المقرر طرحها قريباً، فالتمثيل لم يُبعدني عن الغناء».

وأشار إلى تفكيره في مشروع غنائي جديدة، لإحياء الأغاني القديمة، قائلًا: «أفكر فعلاً في إعادة صياغة بعض الأغاني القديمة، لكن أسعى أولاً أن يكون في أرشيفي الغنائي العديد من الأعمال الخاصة بي، خصوصاً وأن مشواري لم يضم أغاني كثيرة حتى الآن».

وشارك دياب، في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكي، محمد عبد العظيم ونهى عابدين ومها نصار وعلي الطيب وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب واخراج محمد شاكر خضير.