محمد فايز فرحات: قرار الرئيس السيسي بشأن الحوار الوطني يؤكد جديته

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإرسال مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب، إلى إدارة الحوار الوطني، يسهم في تعزيز الحوار ويؤكد جديته.

وأضاف «فرحات» في تصريحات لـ«الوطن»، أن لجنة التعليم، إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني، تحظى باهتمام واسع وكبير بين مختلف أعضاء الحوار الوطني، وتوجيه الرئيس بشأن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب، يأتي استمرارا لرعاية الرئيس للحوار، واهتمامه بدعم الحوار من أجل الوصول إلى مخرجات توافقية، ترسم مستقبل الجمهورية الجديدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجَّه الحكومة بتسليم مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب، إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، لمناقشته في جلسات الحوار الوطني قبل إرساله إلى مجلس النواب.