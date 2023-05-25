أعلنت مديرية التربية والتعليم في الوادي الجديد عن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، والتي تشغل بالّ مئات الطلاب وأولياء الأمور، وذلك عقب الانتهاء من الامتحانات في الأسبوع الماضي.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في الوادي الجديد

تستعرضه «الوطن» في ضوء خدماتها التي تقدمها لقرائها أخبار تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في الوادي الجديد.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في الوادي الجديد

كشف مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد في تصريح لـ«الوطن»، أنه جميع لجان الكنترول الخاصة بمحافظة الوادي الجديد، بدأت بالفعل في أعمال تصحيح أوراق الامتحانات، والتي تجري عملية التصحيح بكل دقة ومراجعتها بمنتهى الشفافية، وسيتم الإعلان عن النتيجة عقب الانتهاء من أعمال المراجعة والتصحيح وجمع درجات الفصلين الدراسيين، واعتمادها من محافظ الوادي الجديد.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الوادي الجديد

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الوادي الجديد، عبر الدخول على البوابة الإلكترونية

بالاسم ورقم الجلوس من هنا.

وجاءت خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الوادي الجديد كالتالي:

- اولاً دخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي .

- يمكن للطالب اختيار المرحلة التعليمية.

- اضغط على الشهادة الإعدادية.

- اختيار الفصل الدراسي الثاني.

- حدد امتحانات العام الدراسي 2023.

- ادخل البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

- انقر على الاستعلام، وانتظر لبعض الوقت إلى أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في حال اعتمادها رسميًا.

درجات المواد في نتيجة في الشهادة الإعدادية

وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم، جاء توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية والمجموع الكلي كالتالي:

- جاء توزيع درجات مادة اللغة العربية في نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 يساوي 80 درجة.

- جاء توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 يساوي 60 درجة.

- جاء توزيع درجات مادة الدراسات ألاجتماعية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 يساوي 40 درجة.

- جاء توزيع درجات مادة الرياضيات في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 يساوي 60 درجة.

- جاء توزيع درجات مادة العلوم في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 40 درجة.

- جاء توزيع درجات المجموع الكلي في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 280 درجة.

فيما تم توزيع درجات المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثانى الشهادة الإعدادية كالتالي:

-التربية الدينية 40 درجة.

- التربية الفنية 20.

- الحاسب الآلي 20 درجة