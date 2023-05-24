انتهت عدة محافظات من امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بينما قارب البعض الأخر على الانتهاء من الامتحانات، لتشغيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 أولياء الأمور والطلاب فالجميع يريد معرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المديريات التعليمية بالمحافظات.

حيث تعد المرحلة الإعدادية فارقة بمستقبل الطلاب لتحدد توجه الدراسة سواء للتعليم الثانوي العام أو الثانوي الفني أو بدائل الثانوية العامة التي تخطت 30 بديلا، يمكن التقديم إليها عقب إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المديريات التعليمية بالمحافظات وتحديد المجموع الكلى ومجموع اللغات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المديريات التعليمية بالمحافظات

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المديريات التعليمية بالمحافظات ليتمكن الطلاب من معرفة نتيجتهم بالاسم ورقم الجلوس ليظهر الاسم الرباعي للطالب واسم المدرسة والإدارة التعليمية والمجموع الكلي والمجموع مفصل لكل مادة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

تنشر «الوطن» لمتابعيها رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المديريات التعليمية بالمحافظات ليتمكن الطلاب من معرفة النتيجة، حيث جرى اعتمادها من محافظ كل إقليم عقب الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وحصرها بالكشوف لتعتمد وترفع على موقع المحافظة وموقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتعلن رسميا بلاسم ورقم الجلوس.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية

وتضم روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات التالي،

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الإسكندرية من هنا بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة مطروح من هنا بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الإسماعيلية من هنا بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج من هنا بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الدقهلية من هنا بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم من هنا بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة المنيا من هنا بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الشرقية من هنا بالاسم ورقم الجلوس

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

ولمعرفة نتائج الطلاب عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس يقوم الطلاب بعدة خطوات هى،

-الضغط على الرابط سواء على موقع المحافظة أو مديرية التربية والتعليم، حيث يتم إتاحته على الموقعين.

-يختار الطالب أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية

-يكتب الطالب الاسم رباعيا

-يكتب الطالب رقم الجلوس

-ثم يضغط موافق

-تظهر نتيجة الطالب مفصلة لكل مادة على حدة بالمواد الفرعية والرئيسية والنتيجة الكلية.