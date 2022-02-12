موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس بالوادي الجديد

يترقب العديد من أبناء محافظة الوادي الجديد موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد امتحانات للفصل الدراسي الأول، ومن المتوقع الإعلان عن النتيجة منتصف شهر فبراير الجاري.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس

وفي إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها، تقدم «الوطن» خلال هذه السطور، خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالوادي الجديد، بالاسم ورقم الجلوس، حيث من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وإرفاقها إلكترونياً، فور اعتمادها من اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالوادي الجديد

وأعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنه سيتم خلال أيام إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الوادي الجديد بالاسم ورقم الجلوس، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح من قبل اللجان المختصة لطلاب المحافظة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد إنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الوادي الجديد بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها من قبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وإرفاقها على الصفحة الرسمية لمحافظة الوادي الجديد.

ضمان حقوق الطلاب للحصول على النتيجة بدقة

كما كشف وكيل التربية والتعليم في الوادي الجديد عن أنه تم التشديد على اللجان الإلكترونية المتخصصة بالتصحيح بالمراجعة الدقيقة، مؤكداً ضمان حقوق الطلاب للحصول على النتيجة بدقة.