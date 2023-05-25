قبل زفاف أخيه.. الأسرة الملكية بالأردن تحتفل بتخرج الأمير هاشم بن عبد الله الثاني

نشرت الصفحة الرسمية للملكة رانيا العبد الله، قرينة ملك الأردن عبدالله الثاني، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا لاحتفالًات العائلة المالكة الأردنية بتخرج الأمير هاشم بن عبدالله الثاني من إحدى مدارس المملكة.

وكتبت الصفحة الرسمية للملكة رانيا «جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني والسيد جميل ترميوتس والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني خلال حفل تخريج الأمير هاشم بن عبدالله الثاني من المدرسة، بالأردن / 24 أيار 2023».

الأسرة الهاشمية تحتفل بزواج ولي عهد الأردن

وكان الديوان الملكي الأردني، قد أعلن أغسطس الماضى عن موعد حفل زفاف ولي عهد الأردن ورجوة آل سيف والمقرر عقده فى الأول من شهر يونيو المقبل، في بيان جاء فيه: «يسر الديوان الملكي الهاشمي الأردني أن يعلن عن عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف، يوم 12 من ذي القعدة عام 1444، والذي يوافق 1 من يونيو المقبل».