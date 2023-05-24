موعد حفل زفاف رجوة آل سيف وولي عهد الأردن.. 6 أيام على العرس الملكي

استعدت المملكة الأردنية لحفل زفاف رجوة آل سيف وولي عهد الأردن، إذ إنه أول زفاف ملكي كبير منذ سنوات طويلة تشهده البلاد، وأقامت الملكة رانيا العبدالله، في الديوان الملكي الهاشمي حفل عشاء كبيرا بمناسبة قرب زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، على خطيبته رجوة آل سيف.

موعد حفل زفاف رجوة آل سيف وولي عهد الأردن

وقبل موعد حفل زفاف رجوة آل سيف وولي عهد الأردن بأيام قليلة، رتب الديوان الملكى الأردني لعدة احتفالات ضمن إطار التحضيرات لمراسم حفل الزفاف، إذ تعمل المؤسسات الرسمية بالبلاد على تجهيز احتفالات شعبية مختلفة لأهالي المدن تزامنا مع حفل الزفاف الملكي، كما ينقل الحفل مباشرة من خلال الفضائيات، وشاشات التليفزيون العامة لمواقع الاحتفالات بكافة المناطق الشعبية.

تجهيزات الأردن لحفل زفاف ولي العهد الأردني

ووفقا للصحف الأردنية، أمرت الحكومة جميع الوزارات والمؤسسات، بتأجيل أي مراسم احتفال من المقرر إقامتها خلال موعد حفل زفاف رجوة آل سيف وولي عهد الأردن، وذلك بهدف تركيز جميع جهود الدولة الرسمية على مراسم الاحتفال بعقد القران، كما أن كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية من المقرر وجودها خلال الحفل لتغطية الحدث، من بين إجراءات عالية الدقة تناسب التجهيزات الضخمة.

وكان الديوان الملكي الأردني، قد أعلن فى أغسطس الماضى عن موعد حفل زفاف رجوة آل سيف وولي عهد الأردن، المقرر عقده فى الأول من شهر يونيو المقبل، وذلك من خلال تغريدة نشرها الديوان الملكي الأردني على صفحته الشخصية عبر موقع تويتر، قائلا فيها: «يسر الديوان الملكي الهاشمي الأردني أن يعلن عن عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف، يوم 12 من ذي القعدة عام 1444، والذي يوافق 1 من يونيو المقبل».

ويشار إلى أن العائلة الملكية الأردنية، اشتهرت بالفعاليات العريقة التي تنظمها خلال حفلات الزواج، بما يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع الأردني، وهذا ما ظهر في عقد قران الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني على الشاب جميل ألكسندر ترميوتس، خلال شهر مارس الماضي.