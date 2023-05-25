ينتظر الطلاب موعد تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2023 للتقديم في المدارس الثانوي المختلفة، وذلك بعد أن اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.3% وهي النتيجة التي تظهر أولا على مستوى الجمهورية بفضل نظام البابل شيت الذي يتم التصحيح فيه إلكتروني فور انتهاء كل مادة.

موعد تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2023

وأعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن موعد تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اعتماد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، النتيجة.

محافظ بورسعيد يعتمد التنسيق

وأوضحت وكيل تعليم بورسعيد أن موعد تنسيق الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2023 يأتي بعد تقديم المديرية لمحافظ بورسعيد مقترح تنسيق الشهادة الاعدادية بالدرجات وبدوره له مطلق الحرية في التصديق عليه أو تعديله.

13795 طالبا أدوا الامتحان

وأوضحت أنه لدى امتحان الشهادة الإعدادية ببورسعيد 13795 طالبا وطالبة موزعين على 68 لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية منهم 6648 طالبة و7147 طالبًا بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص، وذلك بنظام «البابل شيت» والتصحيح المميكن، للعام الثاني على التوالي. وهو يجعل التصحيح فور انتهاء الامتحانات.