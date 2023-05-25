مصرع طفل غرقا بالبلينا في سوهاج لعدم إجادته السباحة

لقى طفل في العقد الأول من العمر مصرعه، إثر لهوه على حافة الترعة المجاورة لمنزله، حيث انزلقت قدماه وسقط بها ما نتج عنه غرقه ووفاته، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي بالبلينا.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من مستشفى البلينا المركزي لمركز البلينا بوصول «أحمد ر ص ى» 5 سنوات، ويقيم دائرة المركز «جثة هامدة» ادعاء غرق.

قدما الطفل انزلقتا وسقط في الترعة

وأفاد والده «رائد ص ي ح» 32 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة الترعة المجاورة لمنزله انزلقت قدماه وسقط بها، ما نتج عنه غرقه ووفاته.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق».

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.