انخفاض مستمر لأسعار الذهب منذ قرار الحكومة بالإعفاء الجمركي

واصلت أسعار الذهب انخفاضاتها، وذلك بعد قرار الحكومة بإعفاء الذهب القادم مع المصريين في الخارج من الجمارك.

وذكرت مصادر لـ«الوطن»، أن أسعار الذهب انخفضت بقيمة 45 جنيهًا للجرام في الأسواق المحلية، في ختام تعاملات أمس الأربعاء، مقارنة بختام التداول أول أمس الثلاثاء.

استمرار انخفاض أسعار الذهب

وكان جرام الذهب عيار 21 بدأ التداول صباح أمس الأربعاء، عند مستوى 2420 جنيهاً، واختتم تداولات آخر اليوم عند مستوى 2375 جنيهاً بعد أن كان قد وصل لـ 2635 جنيها، قبل قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الرسوم الجمركية.

كما سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 2714 جنيهاً، بعد أن كان 3022 جنيها قبل أسبوعين، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 2036 جنيهاً، بعد أن كان 2258 جنيهًا قبل القرار بينما يبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 19 ألف جنيه بعد أن كان سجل 21080 جنيها قبل قرار الحكومة.