«ذهب مصر»: تراجع أسعار الذهب 48 جنيهاً في ختام تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بفعل تراجع سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك بعد صدور نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي، إذ كشف التقرير الصادر عن الاجتماع، عن حالة عدم اليقين بين أعضاء المجلس بشأن مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، كما أشار إلى تزايد المخاوف من تداعيات أزمة سقف الديون الأمريكية، التي قد تؤدي إلى قيود اقتصادية.

تراجع أسعار الذهب

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة «ذهب مصر» لتجارة المعدن الأصفر، إن أسعار الذهب انخفضت بقيمة 45 جنيهًاً للجرام في الأسواق المحلية، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بختام التداول أمس الثلاثاء، كما هبط سعر الأوقية عالمياً لتسجل 1960 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب بنهاية التعاملات

وأوضح «كامل» أن جرام الذهب عيار 21 بدأ التداول صباح اليوم الأربعاء، عند مستوى 2420 جنيهاً، واختتم تداولات اليوم عند مستوى 2375 جنيهاً.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 يتداول عند سعر 2714 جنيهاً، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 2036 جنيهاً، بينما يبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 19 ألف جنيه.

وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، الذي صدر اليوم الأربعاء، أن مسؤولي مجلس الفيدرالي الأمريكي منقسمون في اجتماعهم الأخير حول أين يذهبون مع أسعار الفائدة؛ حيث يرى بعض الأعضاء الحاجة إلى مزيد من الزيادات بينما توقع آخرون تباطؤًا في النمو لإزالة الحاجة إلى مزيد من التشديد.

ولفت المحضر إلى أن التقدم في خفض التضخم كان بطيئًا بشكل غير مقبول، وسيتطلب مزيدًا من الارتفاعات. وأضاف محضر الفيدرالي الأمريكي أنه في ضوء المخاطر البارزة على أهداف اللجنة فيما يتعلق بكل من الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار، أشار المشاركون بشكل عام إلى أهمية المراقبة الدقيقة للمعلومات الواردة وآثارها على التوقعات الاقتصادية.كما أمضى مسؤولو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعض الوقت في مناقشة المشكلات في الصناعة المصرفية التي شهدت إغلاق العديد من المؤسسات المتوسطة الحجم.

وأشار المحضر إلى أن الأعضاء على استعداد لاستخدام أدواتهم للتأكد من أن النظام المالي لديه سيولة كافية لتغطية احتياجاته.

وتتوقع الأسواق أن يكون رفع سعر الفائدة في مايو هو الأخير في هذه الدورة، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.