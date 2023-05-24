تراجع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 2415 جنيها

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب الأسواق لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير للوقوف على مؤشرات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، بجانب تكهنات حول فشل التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين الأمريكي، ومن ثم تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها في الأول من يوينو المقبل.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إنّ أسعار الذهب تراجعت بقيمة 5 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2415 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية في البورصة العالمية عند مستوى 1975 دولارًا.

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1610 جنيهات

وأضاف، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 2760 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2070 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1610 جنيهات، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 19320 جنيه.

وتابع أنّ أسعار الذهب تراجع بقيمة 30 جنيهًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات مساء أمس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2450 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 2420 جنيها، بينما شهدت الأوقية حالة من التذبذب بالأسواق العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1973 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1955 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1975 دولارًا.

مخاوف الركود واستمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية

وفي سياق متصل، أوصى بنك جيه بي مورجان، المستثمرين، بالتخارج من الأسهم والاحتفاظ بالذهب والسيولة النقدية، مع مخاوف الركود واستمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وذلك في إطار التحوط ضد تداعيات أزمة سقف الدين.

وأفاد تقرير صادر عن وكالة فيتش، بأنّه من المرجح أن يتباطأ الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة الفترة المقبلة، ومن ثم قد تشهد أسعار الذهب ارتفاعات قياسية، في ظل تزايد التوقعات بتخلي الفيدرالي الأمريكي عن سياسة التشديد النقدي، وإبطا وتيرة رفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو المقبل.