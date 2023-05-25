مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة إسعاف بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، مصرع سائق وإصابة شخصين في انقلاب سيارة إسعاف كانت تحمل فتاة مصابة.

مصرع شخص في انقلاب سيارة إسعاف

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة ساقلته، يفيد انقلاب سيارة ووجود مصابين على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم.

وبالفحص، تبين أنه في أثناء سير سيارة إسعاف تابعة لهيئة إسعاف سوهاج، قيادة «علي م ح»، 48 عامًا، سائق بالهيئة، ويقيم دائرة مركز ساقلته متوجهًا لمحافظة الأقصر، لنقل «ملك ا ا» 17 عامًا، طالبة مصابة بـ«كسر بالفقرات»، لمحل إقامتها بدائرة مركز «الكرنك - الأقصر»، اختلت عجلة القيادة بيده، نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

وفاة قائد السيارة

ونتج عن الحادث وفاة سائق السيارة، وإصابة كل من «هريدي ا ه»، 48 عامًا، مسعف بالهيئة، ويقيم دائرة مركز ساقلته، و «أحمد ا ا»، 47 عامًا، ويقيم دائرة الأقصر، والد المصابة المذكورة، بـ«كدمات وسحجات متفرقة بالجسم»، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد المصابون بمضمون ما تقدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.