إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم في سوهاج.. «تناولوا دجاجا فاسدا»

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلين، بالتسمم، جراء تناول طعام فاسد بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، بورود إشارة من مستشفى البلينا المركزي بوجود واقعة تسمم بالمركز.

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم

وتبلغ لمركز البلينا، بوصول كل من «نورا ع م ع» 32 عامًا، ربة منزل، وزوجة شقيقها «حنان. ن. ع. ا» 28 عامًا، ربة منزل، و«محمد .ح. ع. م»، 13 عامًا، طالب، وشقيقه «زياد. ح. ع. م» 10 أعوام، نجل شقيق الأولى، ويقيمون بناحية أولاد عليو دائرة المركز، مصابين بحالة إعياء وقيء، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، إثر إدعاء تناول طعام فاسد.

دجاج فاسد وراء الواقعة

وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وصُرح لهم بالخروج عقب مرور 24 ساعة من الملاحظة، وبسؤالهم، أفادت الأولى والثانية، بحدوث إصابتهما عقب تناولهما دجاجًا فاسدًا معدًا بالمنزل منذ فترة، ونفيا الشبهة الجنائية، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.