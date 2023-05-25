تعاون مشترك بين جامعة حلوان ومستشفى 15 مايو لتطوير الخدمة الطبية

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وفدا من وزارة الصحة، ومستشفى 15 مايو النموذجي، لبحث ومناقشة توقيع برتوكول تعاون مشترك بين الجانبين.

تطوير منظومة القطاع الطبي

وأكد رئيس جامعة حلوان، وفقاً لبيان صادر عن الجامعة، اليوم، أن إدارة الجامعة تعمل على تطوير منظومة القطاع الطبي بخطى واضحة، وبدأت بالفعل في افتتاح المرحلة الثانية والثالثة من أعمال التطوير والتحديث لمستشفى بدر الجامعي، وتطوير الجانب الخدمي والصحي بالعيادات وأقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات ووحدة قسطرة القلب والأطفال، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة بالمستشفى، وكذلك بدء أعمال الحفر بالمجمع الطبي بالحرم الجامعي، لافتا إلى أنه يعمل الآن على دعم الطلاب للتدريب بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لدعم خبرات وثقل مهارات خريج كلية الطب جامعة حلوان، كما استطاعت الجامعة التعاقد مع مصر للتأمين لتوفير الخدمة الصحية للإداريين والموظفين والعاملين.

إجراء العمليات وتشغيل الأقسام والمعامل بمستشفى 15مايو النموذجي

وأشار الدكتور السيد قنديل إلى أن أطباء جامعة حلوان لهم العديد من الإسهامات الطبية في إجراء العمليات وتشغيل الأقسام المختلفة والمعامل بمستشفى 15مايو النموذجي، وأن التنسيق يجري لتحقيق التعاون لتدريب الطلاب وتقديم الاستشارات الطبية من أعضاء هيئة التدريس والاستشاريين، مؤكدًا أنه بموجب الاتفاق سيتم التدريب العملي لطلاب الجامعة بالمستشفى، والتعرف على الأساليب الحديثة للتشخيص والعلاج.

ونوه رئيس جامعة حلوان إلى أن مستشفى 15 مايو النموذجي مجهزة على أعلى مستوي من التجهيزات في جميع التخصصات.

وقال قنديل إن التنسيق والتعاون يأتي لاستغلال الإمكانات المتاحة لصالح المواطن، تنفيذاً للسياسة الصحية للدولة، وحرصاً على تقديم خدمات علاجية وتشخيصية بمستوى طبي متميز للمرضى المترددين على المستشفيات.

وعرض وفدا وزارة الصحة ومستشفى 15 مايو إمكانيات المستشفى التي تحتوي على وحدات غسيل كلي ورعايات جراحية وباطنية وقلب، وكذلك وحدة اطفال مبتسرين وحضانات، وجهاز رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وجهاز قسطرة قلبية وجاري تجهيز المستشفى بجهاز القلب المفتوح وتجهيز جراحات المخ والأعصاب للمساهمة في القضاء على قوائم الانتظار وذلك في إطار الخطة القومية للدولة.