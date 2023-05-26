«الإسكان» توضح الشروط والحالات المستحقة للإعفاء بنسبة 80% من غرامات التأخير

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تسهيلات وإعفاء بنسبة 80% لدفع المستحقات المالية، حين دفع كل المستحقات المتأخرة، لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، وذلك للوحدات المهنية والتجارية والسكنية والإدارية، ومختلف قطع الأراضي، والمحلات التجارية، والفيلات المقامة بمعرفة الهيئة.

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، الحالات التي تستحق التسهيلات في دفع غرامات السداد بنسبة 80 %

شروط تطبيق التيسيرات

وأضافت وزارة الإسكان أن التيسيرات يتم تطبيقها بناء على شروط معينة:

- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.

- التنازل عن جميع الدعاوي المرفوعة على هيئة المجتمعات العمرانية أو أجهزة المدن الجديدة.

- لا تسري هذه التسهيلات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.

- لا تسري هذه السهيلات على الأراضي التي تم سحبها وأصبحت في حوزه جهاز المدينة.

الحالات المستحقة للتيسيرات بـ 80%

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، أن هذه التيسيرات تسري في الحالات التالية:

- الحالات الساري تخصيصها.

- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم دفع المستحقات المالية، وما زالت بحوزة العميل ولم تخصص.