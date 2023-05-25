وزير الإسكان يعلن الانتهاء من تنفيذ 144 مشروعًا ضمن «حياة كريمة» بالأقصر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، انتهى من تنفيذ 144 مشروعاً بمركزين بمحافظة الأقصر، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري.

الجزار: تنفيذ 144 مشروعا بمركزي إسنا وأرمنت

وأكد وزير الإسكان، أن جهاز تعمير البحر الأحمر، انتهى من تنفيذ 144 مشروعا بمركزي إسنا وأرمنت، بمحافظة الأقصر، وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تتولى تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزاً في 10 محافظات، وتضم أكثر من 700 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وأشار في بيان، إلى أن المشروعات المُكلف بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، تشمل إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكباري على المجاري المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعي، ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عمارات «سكن كريم»، للمواطنين.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: إن المشروعات المخططة والجاري تنفيذها حاليا بمحافظة الأقصر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تشمل إنشاء 13 مجمع خدمات للمواطنين، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات (سجل مدنى – شهر عقاري – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعي – وحدة محلية – مجلس محلى، ومركز تكنولوجي»، حيث تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجي، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، وتم الانتهاء من تنفيذ جميع المجمعات الخدمية.

إنشاء 13 مجمع خدمات زراعية تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن المشروعات تشمل أيضا، إنشاء 13 مجمع خدمات زراعية، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقي القرى والتوابع، وتضم (وحدة بيطرية - جمعية زراعية - مركز تجميع ألبان - مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى، وتم الانتهاء من تنفيذ كل المجمعات، بجانب إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 37 مركزا للشباب، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتيريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية يضم (حضانة - مكتبة - جيم - صالة ألعاب - صالات أنشطة)، وتم الانتهاء من جميع الأعمال بمراكز الشباب.

وأوضح اللواء محمود نصار، أن مشروعات حياة كريمة بمحافظة الأقصر، تشمل أيضاً، إنشاء وتطوير 16 نقطة إسعاف، لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين، وتم الانتهاء من جميع الأعمال بنقاط الإسعاف، بجانب إنشاء وإحلال وتجديد 20 كوبري على المجاري المائية، حيث يتم تحديد الأعمال بالتنسيق مع المختصين من وزارة الري، بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجاري المائية بهذه الأعمال.

وتابع رئيس الجهاز المركزي للتعمير: «تشمل المشروعات أيضاً إنشاء 5 وحدات اجتماعية، ورفع كفاءة 9 وحدات أخرى، وإنشاء 4 مراكز لتنمية الأسرة، وإنشاء مركز تأهيل ضمن خدمات التضامن الاجتماعي، وتم الانتهاء من إنشاء 5 وحدات اجتماعية، ورفع كفاءة 9 وحدات أخرى، وإنشاء مركزين لتنمية الأسرة، ومركز تأهيل، كما تم الانتهاء من تنفيذ 16 عمارة سكنية سكن كريم، وجار تنفيذ 11 عمارة أخرى، إضافة إلى مشروعات إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها، لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى، وسيتم بدء العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بتلك الطرق».

مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الأقصر

ولفت اللواء محمود نصار، إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الأقصر، تشمل أيضاً أعمال إحلال وتجديد شبكات الكهرباء (شبكات الجهد المتوسط والمنخفض والإنارة العامة)، لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين في مجال الكهرباء والإنارة العامة، حيث تم تحديد أعمال الكهرباء المطلوبة بالقرى بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وشدد رئيس الجهاز المركزي للتعمير، على إنهاء الأعمال واطلاق التيار الكهربائي في 13 قرية (11 قرية بمركز إسنا - 2 قرية بمركز أرمنت)، وجار تنفيذ الأعمال بباقي القرى (21 قرية)، بنسب تنفيذ تتراوح بين 50 % و95 %، وشملت أعمال الكهرباء المنفذة والجاري تنفيذها: (توريد وتركيب 3 موزعات جهد متوسط وإنشاء 3 مبان لها، وتوريد وتركيب 36 خلية جهد متوسط، وتوريد وتركيب 274 لوحة ربط حلقى، وتوريد وتركيب 178 سكينة هوائية جهد متوسط، وتوريد وتركيب 563 عمود جهد متوسط، وتوريد وتركيب 124 طن موصلات جهد متوسط، وتوريد وتركيب 1640 كم موصلات جهد منخفض، وتوريد وتركيب 16348 كشاف إنارة بالمشتملات اللازمة).