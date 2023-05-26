أكلات مفضلة عند المصريين القدماء.. «لسه عايشة معانا»

كشف الدكتور أحمد جلال، رئيس المطبخ المصري القديم عن أن التربة الخصبة في مصر كانت عاملاً أساسياً في مساعدة قدماء المصريين على زراعة مجموعة واسعة ومتنوعة من المحاصيل مثل الخضروات والفواكه والبقوليات، ولعبت الزراعة نفسها دورًا رئيسيًا في الاستيطان البشري، واستئناس الحيوانات والطيور، وكل هذا ساعد في تنويع مصادر الأغذية المصرية القديمة، الأمر الذي انعكس إيجابًا على صحة المصريين بشكل عام.

1- الخضروات

ظهرت أنواع مختلفة من الخضار في المشاهد والنقوش على جدران المقابر المصرية القديمة، علي سبيل المثال البازلاء والخس والكراث واللفت والفجل والخيار بالإضافة إلى البصل والثوم اللذين تم غرسهما وتناولهما بكميات كبيرة بفضل فوائدهما المعروفة سواء كجزء من وجباتهما اليومية أو في الوصفات الطبية.

2- الفاكهة

كان هناك تقدير كبير للفواكه من قبل قدماء المصريين، ومن أمثلتها مثل الجميز، البطيخ، الشمام، الرمان، الدرنات، التوت، والدوم، وكلها كانت تؤكل طازجة أو تستخدم للتحلية، وفي أوقات لاحقة، تمت زراعة بعض الأنواع الجديدة، مثل الحمضيات والليمون والجوز والخوخ والكمثرى والتفاح والتمر.

كانت الفاكهة تؤكل طازجة أو مسلوقة، أو تشرب كعصير أو نبيذ كما تم تجفيف بعض الأنواع مثل العنب (الزبيب) والتمر والتين.

3- اللحوم

اتجه المصريون إلى أكل لحوم الحيوانات منذ العصور القديمة، مفضلين لحوم الأبقار، يليها لحم الضأن والماعز.

في نهاية القائمة تأتي الحيوانات التي يتم اصطيادها مثل الغزلان والماعز البري والوعل.

4- الطيور

كانت هناك طيور مستأنسة وبرية ومهاجرة وكان الأوز والبط أكثر الأنواع تفضيلاً، وكذلك الحمام والسمان والنعام ومع ذلك، لم يكن الدجاج متاحًا في مصر حتى فترة لاحقة من التاريخ.

5- الأسماك

هناك العديد من مشاهد الصيد في النيل، والتي توضح أنواعًا مختلفة من الأسماك سمك الفرخ، البلطي، البوري، سمك السلور، سينودونتيس، شيلبيدي، الهامور، كانت الأسماك من أكثر الأطعمة المفضلة لدى قدماء المصريين وكانت تؤكل بعدة طرق سواء كانت طازجة أو مملحة أو مجففة.

6- البقوليات

أحب قدماء المصريين تناول أنواع كثيرة من البقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء والفول والعدس لغذائهم وفوائدهم الصحية علاوة على ذلك، تم استخلاص الزيت من بذور النباتات مثل السمسم والخروع كما كان المصريون روادًا في استخدام الأعشاب والتوابل مثل الينسون والكمون والقرفة والشمر والحلبة والخردل والزعتر.

7- الوصفات

احتل الخبز مكانًا رئيسيًا في القائمة اليومية فكان هناك حوالي 40 نوعًا من الخبز والمخابز، والتي تختلف في الشكل - دائري أو بيضاوي أو ملفوف أو مخروطي - وكذلك في نوع الدقيق المستخدم - القمح أو الشعير أو الذرة.

كما استخدم قدماء المصريين السمن والعسل والحليب والبيض والملح والخميرة في صنع الخبز بينما أضيف السمسم واليانسون والكمون للزينة لعمل فطائر حلوة، أضافوا ثمارًا على سطح الخبز مثل التمر والتين والنبق.

اللحوم والأسماك والطيور كانت إما مشوية أو مسلوقة أو مجففة. كما تم تمليحها وتتبيلها لتؤكل فيما بعد ؛ مثل سمك البوري والسمان والعصافير والبط. كما عرف المصريون فوائد إضافة الشحوم والدهون في حفظ الطعام أثناء الطهي.

أكلات حاضرة حتى اليوم

أما بالنسبة للأطباق المصرية القديمة الشعبية التي ما زلنا نأكلها حتى اليوم، فهي تشمل:

(1) العدس الذي نأكله بكثرة.

(2) الفاصوليا، التي تم طهيها إما بوضعها في غبار الفرن الساخن وكان هذا يسمى ميتيهمس، أو المطبوخ في الأواني وهذا ما يسمى بيسارو، والتي نسميها الآن «بصارة».

(3) الحمص المملح المعروف باسم الملانة.

(4) الترمس الذي يؤكل بعد نقعه في الماء ومملح.