عميد «زراعة عين شمس»: تحديات تواجه مستلزمات الإنتاج الزراعي خاصة الأسمدة والمبيدات

أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الأحداث التى يمر بها السودان سوف تؤثر بالسلب عل الأمن الغذائى المصرى وسوف تظهر على المدى القريب نتيجة لوجود تبادل تجارى سلعى زراعى على مستوى البلدين، والحرب الدائرة الآن ستعمل على تراجع هذا التبادل أو وقفه نهائياً وهو الأمر الذى يستدعى اللجوء للدول الأخرى التى يوجد تعامل بينها وبين مصر لتعويض واردات السودان.

وأكد أن هناك 3000 شاحنة كانت تعبر بين مصر والسودان سواء محملة بالسلع الزراعية أو تصديرية، وهو ما ينتج عنه ارتفاع فى أسعار الخضراوات الفترة المقبلة.

وأكد أن السودان عمق قوى لمصر والآن لا بد من اللجوء للدول الأخرى والعمل على زيادة بعض السلع التى أصبحت غير متوفرة خاصة من السودان.

وأوضح عميد زراعة عين شمس أن ارتفاع أسعار الدولار سوف يؤثر بشكل كبير على مستلزمات الإنتاج الزراعى خاصة الأسمدة والمبيدات نتيجة لاستيراد المواد الخام من الخارج مما يتتبعه صعوبة فى توافر السلع بالسوق أو فتح أسواق تصديرية جديدة.

كما شدد «جلال» على ضرورة تفعيل الرقابة على سوق الخامات ووضع حد للمحتكرين حفاظاً على الأمن الغذائى المصرى، لافتاً إلى أن هناك تلاعباً من المستثمرين فى قطاع الخامات حيث يتم استيرادها بسعر قليل وتباع فى مصر بأسعار مضاعفة وهو الأمر الذى يؤثر على منظومة الغذاء فى مصر.

وأوضح أن فى كل أزمة تسعى الحكومة جاهدة لوضع خطط وبدائل أخرى وتغيير سياساتها والعمل على التطوير المستمر لمواجهة الأزمات وتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الأمن الغذائى.