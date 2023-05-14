عميد «زراعة عين شمس» لـ قصواء الخلالي: تدشين مصانع في شرق العوينات يقلل من الهدر الزراعي

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن القيادة السياسية في الفترة الأخيرة، تضع التنمية الزراعية على رأس أولوياتها، وظهر ذلك من خلال مشروع شرق العوينات، الذي يعد ثاني أكبر مشروع بعد مشروع توشكى.

مصر تستهدف الاكتفاء الذاتي من القمح

أضاف عمية كلية الزراعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة cbc، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر تستهدف الاكتفاء الذاتي من القمح خلال السنوات المقبلة في ضوء المشروعات الزراعية بتوشكى ومنطقة شرق العوينات.

وأكد أن منطقة شرق العوينات منطقة زراعية مهمة للغاية وتتميز بالعديد من المميزات وأهمها ميائها العذبة، مشيرا أن هذه المنطقة لا يتم فيها زراعة القمح فقط ولكنها تصلح للزراعة النباتات العشبية مثل اليانسون والكمون وأيضا النباتات الحيوانية مثل البرسيم.

وتابع عميد كلية الزراعة، أن الزراعة في منطقة شرق العوينات تساعد على فتح المزيد من الأسواق الخارجية للحاصلات المصرية موضحا إن لدينا هدر حوالي ما يقرب من 20% في الحاصلات المصرية بعد الحصاد.

توفر فرص عمل للشباب

ولفت إلى أن إقامة مصانع في منطقة شرق العوينات يساهم في التقليل من الهدر الزراعي بعد الحصاد كما أنه يساعد في توفر فرص عمل للشباب مما يقلل من نسبة البطالة في مصر وأيضا يساعد على تزويد نسبة الصادرات خارج مصر وكذلك يقلل من نسبة استيراد القمح من الخارج ، مضيفا أن المشروع لا ينظر إليه من الناحية الزراعية ولكن الهدف من المشروع هو الحصول على التو طين اي الربط بين شرق مصر وغربها.