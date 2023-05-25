«المصرية للثروة المعدنية»: مجمع الكوارتز مثال على تطبيق الرؤية السياسية الحكيمة

قال الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، إنّ ما نشهده اليوم من افتتاح لمجمع مصانع إنتاج الكوارتز، الذي يعد الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، خير مثال على تطبيق الرؤية السياسية الحكيمة التي تهدف إلى الاستفادة القصوى من الخامات التعدينية ورفع قيمتها الاقتصادية.

وأضاف «رمضان»، خلال كلمته على هامش افتتاح مجمع مصانع الكوارتز في العين السخنة، أنّه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرصت الهيئة على تفعيل استراتيجية لاستغلال الخام، وعليه، لا يتم التجديد لأي ترخيص إلا بعد التأكد من إعداد الشركات المرخص لها، دراسة لعمل قيمة مضافة حقيقية للخام.

وأوضح أنّه على صعيد آخر، شكّلت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، مجموعة عمل لدراسة المناطق الواعدة في الصحراء الشرقية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس ورؤية مصر 2030، كلّفنا وزير البترول بالعمل على تعظيم القيمة المضافة لهذه الثروات عن طريق تحويلها إلى منتجات عالية القيمة، خاصة خام الكوارتز بدلا من تصديره إلى الخارج، باستخدامه كمادة خام في إنتاج السيليكون المعدني الذي يستخدم في صناعة الألومنيوم والسبائك وإنتاج البولي سوليكون الذي يستخدم في صناعة الخلايا الشمسية والشرائح الإلكترونية.

وأشار إلى إنشاء مجمع صناعي لإنتاج السيليكون بتكلفة استثمارية تقديرية تصل إلى نحو 700 مليون دولار مقسمة على عدة مراحل، حيث يتم الاعتماد على خام الكوارتز المصري فائق النقاء، ما يلبي احتياجات السوق المحلي بإحلال الواردات من هذه المادة، على أن يتم تصديرالفائض بقيمة تقدر بـ160 مليون دولار.