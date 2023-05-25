ما هو خام «الكوارتز»؟.. يفتتح السيسي مصنعا لإنتاجه في العين السخنة

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة الذي يعد المشروع الأول من نوعه بجمهورية مصر العربية والدول العربية والأفريقية، ويعتبر نموذجاً لتكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها بدءً من استخراج خام الكوارتز وتكسيره ثم طحنه إلى حبيبات بأحجام ومواصفات معينة إلى إدخال جزء من الناتج في صناعة ألواح الكوارتز وطرح الفائض للتصدير أو إدخاله في صناعات أخرى.

معلومات عن خام الكوارتز

تستعرض «الوطن»، في هذا التقرير المعلومات الكاملة عن «الكوارتز»:

- الكوارتز هو ثاني أكثر المعادن وفرة الموجودة على سطح الأرض، ويتكون من جزء واحد من السيليكون وجزئيين من الأكسجين.

- يوجد الكوارتز في الصخور النارية، والمتحولة، والرسوبية، ويتميز بمقاومته الشديدة للعوامل الجوية الميكانيكية والكيميائية، ما يجعله المعدن الأكثر شهرة على قمم الجبال والمكون الأساسي للشواطئ.

- يدخل الكوارتز في العديد من الصناعات منها صناعة الخلايا الضوئية وألواح الطاقة الشمسية وألواح الكوارتز عالية الجودة.

- يستخدم في صناعة السيراميك، إذ يُستخدم رمل الكوارتز في صناعة السيراميك، كما أنه يستخدم في صناعة الإلكترونيات مثل إنتاج الساعات وتستخدم بلورات الكوارتز أيضًا في الإلكترونيات؛ لأنها تولد تيارا على سطحها عند ثنيها أو ضغطها، وقد تم استخدام بلورات الكوارتز لإعطاء تردد دقيق لجميع أجهزة الإرسال اللاسلكية، وأجهزة استقبال المذياع.

- يُعد الكوارتز واحدًا من أقسى المعادن التي تتكون بشكل طبيعي، وبالتالي لا يمكن تآكلها بسهولة ويتميز بدرجة انصهاره العالية جدًا، ويُمكنه تحمل درجات حرارة عالية.

الهدف من مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة

ويهدف مشروع إنشاء مصانع إنتاج الكوارتز إلى استغلال الخامات الطبيعية المتوفرة في مصر، بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة لخام الكوارتز وزيادة الدخل القومي، تلبية لاحتياجات السوق وبما يوفر العملة الصعبة، كما يحقق احتياجات السوق المحلي من ألواح الكوارتز اللازمة لتجهيز المستشفيات والفنادق وغيرها بدلا من استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تنفيذ الأنشطة التصنيعية للخامات التعدينية بمراحلها المختلفة.