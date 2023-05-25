تعليمات لتأمين خروج الطلاب والملاحظين في آخر أيام امتحانات الإعدادية بالجيزة

أصدرت مديرية التربية والتعليم والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليمات بشأن تأمين خروج الطلاب والملاحظين من اللجان في اليوم الأخير لامتحانات الشهادة الاعدادية 2023 وحرصا على أمن وسلامة الطلاب.

تأمين خروج الطلاب نهاية امتحانات الشهادة الإعدادية

وأهاب أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أعضاء مجلس الأمناء بجميع المدارس والإدارات التنسيق فيما بينهم والتواجد أمام المدارس لتأمين خروج الطلاب بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني اليوم، مشيرا إلى التنسيق مع مديرية الأمن لمرور دوريات شرطية بمحيط المدارس.

وطالب مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أولياء الأمور بالتنبيه على ابنائهم بالانصراف فور انتهاء امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية 2023.