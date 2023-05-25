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«التعليم» تكشف عن آخر موعد لتحصيل المصروفات الدراسية للعام 2022-2023

كتب:

أميرة فكري
10:10 ص | الخميس 25 مايو 2023
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وجّهت الإدارات التعليمية، تنبيها عاجلا للمدارس، بأنّ اليوم الخميس هو آخر يوم لتحصيل المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

تحصيل المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 

وأكدت الإدارات التعليمية، أنّه بالنسبة للتحصيل الخاص بديوان الإدارة، تم إعادة فتح الموعد مرة أخرى بداية يوليو المقبل، لإتاحة الفرصة لإغلاق وتسوية جميع المحافظ طبقا لتعليمات وزارة المالية بشأن إعداد الحساب الختامي للسنة المالية 2022-2023. 

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