«التعليم» تعلن عن منحة من الجامعة الأمريكية لتدريب معلمي اللغة الإنجليزية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منحة لتدريب معلمي اللغة الإنجليزية للمعاهد القومية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع كلية التعليم المستمر لدراسة « FELT» أساسيات تدريس اللغة الإنجليزية للمرحلتين الابتدائي والاعدادي، مشيرا إلى أنَّ التدريب يتمّ عقده أون لاين وفقاً لقرارات الجامعة.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّ آخر موعد موعد لإرسال الأوراق للتقديم مستوفاة بنتيجة اختيار تحديد المستوى 11 يونيو، وللحصول على استمارات التقديم للمنحة الحضور لإدارة العلاقات الثقافية بالمعاهد القومية.

شروط التقدم للمنحة

أوضحت وزارة التربية والتعليم، الشروط المطلوبة للتقديم في المنحة لتدريب معلمي اللغة الإنجليزية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وهي كالتالي:-

- أن يكون مصري الجنسية.

- ألا يكون قد حصل على أي منحة تدريبية من أي جهة دولية من قبل.

- خريج أحد أقسام اللغة الإنجليزية بإحدى الكليات الثانية «أداب - ألسن - تربية».

- أن يكون معيناً في المدرسة.

- أن يكون عضوا في النايل تيسون.

- ملماً بمهارات الحاسب الآلي.

- ألا يزيد السن عن 45 سنة ولا يقل عن 22 سنة.

- أن يحصل في اختيار تحديد المستوى على B2 في اللغة الإنجليزية.

- ملء الأوراق المطلوبة وارسالها أون لاين مع نتيجة الاختبار.

الأوراق المطلوبة للتقديم في منحة الجامعة الأمريكية

وحددت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة للتقديم في لمنحة الجامعة الأمريكية لتدريب معلمي اللغة الإنجليزية وهي كالتالي:-

- صورة من الرقم القومي.

- السيرة الذاتية بالتفصيل باللغة الإنجليزية

- صورة من المؤهل الجامعي.

- صورة من الدورات التدريبية السابقة.

- شهادة خبرة من العمل.

- شهادة تزكية من مدير المدرسة.

- شهادة تزكية من موجة المادة أو المعلم المشرف على المتقدم للمنحة.

- نتيجة اختبار تحديد المستوى.