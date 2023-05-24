وزير التعليم: لجان لحل مشاكل المعلمين وإعداد قاعدة بيانات لمنظومة التدريب

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع قيادات الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، لمناقشة تقرير إنجازات الإدارة وجهودها خلال الفترة الماضية.

المحاور الرئيسية لتطوير العملية التعليمية

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي، بالحضور، مؤكدًا أن المعلم هو أحد المحاور الرئيسية لتطوير العملية التعليمية، وأن الوزارة تعمل على تنميته مهنيا وإكسابه المهارات الجديدة في ظل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتوفير منظومة تعليمية متميزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، جهود وإنجازات الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشؤون المعلمين والتي تتضمن إدارة الشؤون الوظيفية للمعلمين، والإدارة العامة للقيادات التربوية، وإدارة الدعم والتواصل، وإدارة الإعارات، إذ قامت كل إدارة باستعراض أهم الإنجازات الخاصة بها وما جرى تنفيذه من جهود خلال الفترة الماضية.

حصر الاحتياجات الخاصة بالتدريبات

وتطرق الاجتماع إلى الآليات الخاصة بتدريب القيادات، وحصر الاحتياجات الخاصة بالتدريبات، وانتقاء القيادات، وتمكين الكفاءات، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وإعداد تقارير دورية بالخطط التدريبية المنفذة، وفقا لأهداف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومعايير ترشيح المدربين، وحصر القاعات التدريبية، وإعداد قاعدة بيانات في منظومة التدريب تشمل الحقائب التدريبية والمدربين، وأماكن التدريب، والبرامج التدريبية المنفذة، فضلا عن قياس العائد من التدريب على المتدربين وقياس أثر التدريب.

فحص طلبات نقل المعلمين

وجرت مناقشة كل الملفات المتعلقة بشؤون المعلمين سواء فيما يتعلق بنقل المعلمين بين المحافظات، وفحص طلباتهم بعد موافقة السلطة المختصة، واستخدام البريد الإلكتروني في الرد على استفسارات المديريات، والعمل على حل المشكلات الخاصة بالمعلمين من خلال عقد ورش عمل بين الإدارات، إضافة إلى تنسيق المديريات وعقد لجان لحل تلك المشكلات، وتطوير آليات التواصل والدعم لتنمية الموارد البشرية، وإجراء إحصائية تشمل المشكلات والمقترحات والاستفسارات الخاصة بالمعلمين بجميع المديريات التعليمية.

وفي نهاية الاجتماع، وجه الدكتور رضا حجازي، بإعداد خطة تنفيذية طموحة خاصة بكل إدارة لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، في ضوء الوصف الوظيفي لها، للمتابعة المستمرة والوقوف على أولوياتها وآليات تنفيذها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الادارة العامة للقيادات التربوية، وهالة محمد عبدالعظيم مدير عام الشؤون الوظيفية للمعلمين، ومنال مختار مسؤول الإعارات بالشؤون الوظيفية، وأيمن ظريف القائم بأعمال إدارة التواصل والدعم، والدكتور أمين عبدالفتاح عضو الادارة المركزية لشؤون المعلمين.