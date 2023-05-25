«الداخلية» تفتتح مجمع خدمات مصر في شرم الشيخ

افتتح قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجمع خدمات مصر بمدينة شرم الشيخ، لتقديم الخدمات الحكومية، ومنها خدمات القطاع، واستحداث قافلة مراكز تكنولوجية متنقلة أمام المجمع.

كما جرى استحداث قافلة تكنولوجية متنقلة أمام المجمع المُشار إليه مجهزة بأحدث التجهيزات الفنية واللوجستية لتقديم جميع الخدمات، من «إصدار بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد والوفاة، وشهادات الزواج والطلاق».