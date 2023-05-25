مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني: نسعى للخروج بنتائج إيجابية من المناقشات

أكد الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم في الحوار الوطني إن الجلسات النقاشية كشفت أهمية هذا الحوار الذي يسعى إلى الخروج بنتائج إيجابية تسهم في بناء هذا المجتمع.

استجابة الرئيس لتوصية الإشراف القضائي

وأشاد شيحة خلال كلمته في جلسة التعليم ما قبل الجامعي بتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني والتي كان على رأسها توصية أن تكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة السريعة باعتماد هذه التوصية التي كانت بمثابة عودة الروح للحوار الوطني .

لجنة التعليم

وأشار مقرر لجنة التعليم إلى أن الجلسة الافتتاحية أكدت أن هذا حوار حقيقي فيه الرأي والرأي الآخر لتكون العافية في هذا الحوار الذي ينتظره الشعب كله.