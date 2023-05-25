مقرر مساعد لجنة الثقافة: توجيه الرئيس السيسي دليل على ثقته في الحوار الوطني

يقول الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية في الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتسليم مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب، إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، من أجل مناقشته في جلسات الحوار قبل عرضه على مجلس النواب، يدل على أن الرئيس يتابع بشكل شخصي ما يدور في الحوار الوطني، فضلا عن كونه يرى أن الحوار الوطني له دور مهم ويمكن الاعتماد عليه في القضايا المهمة.

تشكيل وعي المواطن المصري

وأضاف «مجاهد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأسبوع الماضي، شهد أول جلسة في المحور المجتمعي، والذي انطلقت فيه جلسات لجنة الثقافة والهوية الوطنية، وكان هناك الكثير من الحديث عن التعليم، وأهميته في تنمية الوعي أو تشكيل وعي المواطن المصري، وأن الأمر لا يرتبط فقط بوزارة الثقافة، وإن كان دورها كبير، ولكن الأمر يرتبط بأكثر من مؤسسة وجهة أخرى، أهما وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن غدا الخميس سيشهد أول جلسة في محور التعليم نفسه، والتعليم ما قبل الجامعي، وأن هناك مقترحات بقانون جديد للتعليم.

تنفيذ الوعد

واستطرد «مجاهد»: من الواضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شرع في تنفيذ وعده بأنه سينفذ ما هو مناسب من اقتراحات الحوار الوطني، لذلك هو فضل بشكل مبدئي، أن يطرح عليهم مباشرة هذا المشروع للمجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب، حتى نقصّر الزمن، وحتى لا تعمل الدولة في جزر منفصلة، بحيث تناقش الاقتراحات المتشابهة في الموضوع الواحد في الحوار الوطني من أجل الوصول إلى حلول فعلية، مؤكدا أن هذا القرار يُعد خطوة ممتازة وتدل على ثقة كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحوار الوطني.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد وجَّه الحكومة، بتسليم مجلس أمناء الحوار الوطني، مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب لمناقشته في جلسات الحوار الوطني قبل إرساله لمجلس النواب.