أستاذ قانون دستوري: من حق الجميع طرح الأفكار في الحوار الوطني

قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن الجدل مطلوب في الحوار الوطني، لكن بشرط أن يكون من النوع الذي يُثري، مشيرا إلى أن المعرفة يلزم ألا يدعيها فريق وحده دون غيره، لأن الحكمة ليست بالضرورة قادمة من ذوي الياقات البيضاء، ولكنها قد تأتي أحيانا من بسطاء.

من حق الجميع طرح الأفكار

وأوضح «فوزي» خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، أن فكرة الحوار الوطني مهمة، وهناك ثراء في تبادل الرؤى والأفكار، لأنه من حق الجميع طرح الأفكار، حتى وإن كانت بعضها حالمة.

تمويل الحياة السياسية

وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن الأحزاب السياسية مهمة للغاية وبها قانون يحكمها، لكن هل نحن بحاجة إلى تمويل الحياة السياسية وليس الأحزاب؟، هناك بعض الدول تمول الحياة السياسية، والنظام الحزبي المصري، حينما وُجد كان قد أُدخل عليه تعديل يسمح بتمويل حزبي للحياة السياسية، واقتصر ذلك على الأحزاب فقط، وليس الحياة السياسية بشكل كامل، وتمويل الحياة السياسية دائما ما يكون في الدول الثرية.