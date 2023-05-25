عضو أمناء الحوار الوطني يكشف أسباب وحلول قضية الزيادة السكانية

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسة التي تناقش القضية السكانية، من أهم جلسات الحوار، مشيرا إلى أن الحوار حدد 19 لجنة لمناقشة ما يقرب من 113 قضية، وتعد القضية السكانية أخطرهم.

وأضاف خلال جلسة مناقشة قضية الكثافة السكانية، أن مشاركة العديد من المتخصصين لمناقشة تلك القضية سيسهل علينا المهمة: «لدينا خلل في معدل النمو الاقتصادي والنمو السكاني، وهناك فوارق كبيرة بين المعدلين»، مؤكدا أن معالجة القضية تتطلب رفع معدل النمو الاقتصادي وخفض النمو السكاني.

أسباب أدت لزيادة الكثافة السكانية

وتحدث عن بعض المشاكل التي أدت لزيادة الكثافة السكانية ومن بينها الآتي:

1. سوء التوزيع السكاني

2. حالات الزواج المبكر

3. الحمل المتكرر

4. العادات والتقاليد

5. الأمية

6. الفقر

7. البطالة التي وصلت الي نسبة 7.2

حلول للقضاء على الزيادة السكانية

وأشار إلى أن هناك استراتيجية واضحة لحل مشكلة الكثافة السكانية، من خلال مشروع قومي لتنمية الأسرة، لافتا إلى أن الدستور تحدث عن القضية السكانية، وهناك التزام دستوري.

وقدم بعض الحلول للقضاء على هذه المشكلة من بينها الآتي:

1. إرادة سياسية وهذه موجودة بالفعل.

2. اللامركزية.

3. وجود استراتيجيات واضحة المعالم.

4. المشروع القومي الذي تم إطلاقه بتوجيهات الرئيس ويعمل على تمكين المرأة، وتوفير خدمات للأسرة.

5. سن الزواج لا يقل عن 18 سنة.

6. حل مشكلة التسرب من التعليم

7. القضاء على عمالة الأطفال.

وأضاف أن اللجنة في حاجة ماسة للخروج بمقترحات تشريعية، وحلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع من هذا الجلسة.